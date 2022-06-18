رئيس الصين: الفساد في البلاد حاد ومعقد

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ونقل تلفزيون الصين المركزي «سي سي تي في» عن شي قوله «لا يمكن التقليل من عناد وخطر الفساد»، طبقا لما ذكرته وكالة «بلومبيرج» للأنباء أمس.وكان شي يتحدث في جلسة مجموعة دراسية، للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني أمس الأول.
وتعهد شي بعدم التسامح مع الفساد، مطالبا كبار مسؤولي الحكومة إبقاء أنفسهم وأسرهم وأقربائهم تحت المراقبة.
وطالب شي كبار الكوادر بالالتزام بعلاقة معتدلة ونظيفة بين الحكومة ومجتمع رجال الأعمال.
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