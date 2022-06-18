شكرا لقرائتكم خبر رئيس الصين: الفساد في البلاد حاد ومعقد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكر الرئيس الصيني شي جين بينج، أن الفساد في البلاد ما زال حادا ومعقدا، على الرغم من إحراز تقدم في المعركة ضد الكسب غير المشروع.

ونقل تلفزيون الصين المركزي «سي سي تي في» عن شي قوله «لا يمكن التقليل من عناد وخطر الفساد»، طبقا لما ذكرته وكالة «بلومبيرج» للأنباء أمس.

وكان شي يتحدث في جلسة مجموعة دراسية، للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني أمس الأول.

وتعهد شي بعدم التسامح مع الفساد، مطالبا كبار مسؤولي الحكومة إبقاء أنفسهم وأسرهم وأقربائهم تحت المراقبة.

وطالب شي كبار الكوادر بالالتزام بعلاقة معتدلة ونظيفة بين الحكومة ومجتمع رجال الأعمال.