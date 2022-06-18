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ماليزيا والسعودية تتفقان على رفع العلاقات الدفاعية إلى مستويات أعلى

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المنامة - ياسر ابراهيم - اتفقت ماليزيا والسعودية على تعزيز العلاقات الدفاعية ورفعها إلى مستوى أعلى بين البلدين.
 
جاء ذلك في أعقاب زيارة أجراها مؤخرا وزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين إلى الرياض، التقى خلالها ، وزير الدفاع الأمير .
 
وقال هشام الدين، في بيان نشرته وكالة الأنباء الماليزية "برناما"، السبت، إنه من خلال المناقشات المثمرة التي أجراها مع نظيره السعودي، خلال زيارته إلى المملكة "اتفقا على رفع العلاقات الدفاعية إلى مستويات أعلى".
 
وأضاف أن النقاشات ارتكزت على ثلاثة مجالات رئيسية وهي "الخبرة العسكرية والطب العسكري والاستخبارات العسكرية".
 
وفي السياق، أشار إلى أنه سيتم إنشاء فرقة عمل بين السلطات العامة للصناعات العسكرية في ، وقسم الصناعات الدفاعية بوزارة الدفاع ومجلس صندوق القوات المسلحة الماليزيين، لتبادل المعرفة والشراكات المحتملة في صناعة الدفاع.
 
يذكر أن وزير الدفاع الماليزي أجرى زيارة إلى السعودية في 13 يونيو/ حزيران الجاري، انتهت أمس الجمعة.

المصدر: الأناضول

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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