ماليزيا والسعودية تتفقان على رفع العلاقات الدفاعية إلى مستويات أعلى

المنامة - ياسر ابراهيم - اتفقت ماليزيا والسعودية على تعزيز العلاقات الدفاعية ورفعها إلى مستوى أعلى بين البلدين.



جاء ذلك في أعقاب زيارة أجراها مؤخرا وزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين إلى الرياض، التقى خلالها ولي العهد السعودي، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.



وقال هشام الدين، في بيان نشرته وكالة الأنباء الماليزية "برناما"، السبت، إنه من خلال المناقشات المثمرة التي أجراها مع نظيره السعودي، خلال زيارته إلى المملكة "اتفقا على رفع العلاقات الدفاعية إلى مستويات أعلى".



وأضاف أن النقاشات ارتكزت على ثلاثة مجالات رئيسية وهي "الخبرة العسكرية والطب العسكري والاستخبارات العسكرية".



وفي السياق، أشار إلى أنه سيتم إنشاء فرقة عمل بين السلطات العامة للصناعات العسكرية في السعودية، وقسم الصناعات الدفاعية بوزارة الدفاع ومجلس صندوق القوات المسلحة الماليزيين، لتبادل المعرفة والشراكات المحتملة في صناعة الدفاع.



يذكر أن وزير الدفاع الماليزي أجرى زيارة إلى السعودية في 13 يونيو/ حزيران الجاري، انتهت أمس الجمعة.

المصدر: الأناضول