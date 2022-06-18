الجيش الصومالي يستولي على معقل حركة الشباب الإرهابية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكر تقرير إخباري أن الجيش الصومالي تمكن من السيطرة على أحد معاقل حركة الشباب وسط البلاد.

وقال موقع الصومال الجديد الإخباري، «إن الفرقة السابعة والعشرين التابعة للجيش الصومالي يرافقها محافظ إقليم هيران علي جيتي عثمان، نفذت عملية عسكرية مخططا لها في المناطق الواقعة بين بلدات متبان ومحاس وبلدوين في إقليم هيران بوسط الصومال».

وأضاف «إن الجيش الصومالي تمكن خلال العملية من السيطرة على منطقة جرعلي التي كانت إحدى معاقل حركة الشباب».

يشار إلى أن حركة الشباب تسيطر على أجزاء من إقليم هيران بولاية هيرشبيلي، وتنفذ في كثير من الأحيان تفجيرات واغتيالات في بلدوين عاصمة الإقليم.