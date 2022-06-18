شكرا لقرائتكم خبر الداخلية التونسية للإخوان: سنواجه المتورطين في الشغب والتخريب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما قضت محكمة الاستئناف العسكرية التونسية بسجن النائب الإخواني سيف الدين مخلوف، سنة مع النفاذ وحرمانه من ممارسة مهنة المحاماة لـ 5 سنوات، حذرت وزارة الداخلية أمس، بعض المحسوبين على حركة النهضة والمعارضة، من التورط في أعمال شغب وتخريب، واستغلال مباراة الديربي المرتقبة بين الترجي والنادي الأفريقي اليوم ضمن منافسات مجموعة التتويج بالدوري التونسي لكرة القدم.

وأفادت وزارة الداخلية التونسية في بيان نشرته أمس عبر موقعها على الإنترنت أنه يجرى تداول أخبار بشأن اعتزام البعض القيام بأعمال شغب وتخريب، وأنها ستتصدى بكل صرامة لكل محاولة في هذا الإطار تطبيقا للقانون، وحفاظا على الممتلكات العامة والخاصة.

وتابعت «مثل هذه الأعمال التخريبية يمكن أن تدخل تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب وقد تعرض مرتكبيها إلى عقوبات مشددة».

وصدر قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال منذ عام 2015.

وترفض منظمات حقوقية استخدامه ضد حرية التعبير أو في قضايا لا ترتبط بأعمال إرهابية، ويحقق القضاء منذ عام 2018 في أحد أشهر قضايا العنف في الملاعب، وتتعلق بوفاة مشجع الأفريقي الشاب عمر العبيدي غرقا في وادي بمحيط ملعب رادس بعد مطارة من قبل قوات الأمن، ومنذ عام 2011 تفرض السلطات قيودا على أعداد الجماهير المخول لها الحضور في الملاعب لأسباب أمنية.

وتواكبت تحذيرات الداخلية التونسية مع قرار محكمة الاستئناف العسكرية بسجن النائب الإخواني سيف الدين مخلوف، على خلفية ما يُعرف بقضية «الكولوار» المتعلقة بالحديث الذي جمعه مع عدد من القضاة العسكريين وتضمن تطاولا على القضاء العسكري، بحسب مصدر قضائي لـ»العين الإخبارية.

وتتعلق قضية «الكولوار» باتهام مخلوف بـ»التطاول في رواق التحقيق العسكري بمقر المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، على أحد القضاة العسكريين وتهديده».

وفي 17 يناير الماضي، قررت محكمة عسكرية إخلاء سراح النائبين عن كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، ونضال السعودي، بعد 4 أشهر بالسجن، فيما يعرف بـ»أحداث المطار»، وجرى تأجيل النظر في القضية.

وشهد مطار «قرطاج» الدولي بالعاصمة تونس، في 15 مارس 2021، شجارا بين عناصر من أمن المطار، ومحامين ونواب في «ائتلاف الكرامة» الإخوانية إثر محاولة الأخيرين تهريب امرأة ذات شبهات إرهابية منعت من مغادرة البلاد لدواع أمنية بموجب ملحوظة «إس 17»، والأخيرة هي تعليمة أمنية معتمدة، لوصم كل من تحوم حولهم شبهة علاقة بتنظيمات إرهابية.

لماذا سجن الإخواني مخلوف؟

