شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "صحة النواب" يتفقد عقار الوايلى المنهار ويقدم العزاء لأهالى الضحايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، ورئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، موقع العقار المنهار في حى الوايلى، بحارة حسين شاهين في تقاطع شارع طور سيناء مع شارع الشيخ قمر بمنطقة الظاهر.

وقدم وزير الصحة الأسبق، في بيان له اليوم، التعازي لأهالي الضحايا رحمهم الله ولسكان المنطقة، بالإضافة إلى متابعة عمليات رفع الأنقاض والاطمئنان على حالة العقارات المجاورة وسكانها، والتأكد من سير الإجراءات في مسارها الصحيح.

وكانت قوات الإنقاذ البري التابعة للحماية المدنية، انتشلت 6 جثث لأشخاص من أسفل أنقاض المنزل المنهار بمنطقة الوايلي، ونقلتهم سيارات الإسعاف للمستشفى.

وكانت غرفة العمليات المركزية قد تلقت بلاغًا بانهيار عقار مكون من أرضى وطوابق، وعلى الفور تم قطع المرافق عن العقار المنهار، وإخلاء العقارات المجاورة له إخلاءً احترازيًا، لحين انتهاء معاينة اللجنة الهندسية ورفع الأنقاض.