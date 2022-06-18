معارك شرسة قرب سيفيرودونيتسك شرق أوكرانيا.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أفادت السلطات الأوكرانية اليوم السبت، عن "معارك شرسة" في قرى تقع قرب مدينة سيفيرودونيتسك (شرق) التي تحاول القوات الروسية السيطرة عليها منذ أسابيع.



وقال حاكم المنطقة الشرقية من لوغانسك سيرغي غايداي عبر تطبيق تلغرام: "الآن، المعارك الأشرس تدور قرب سيفيرودونيتسك. لا يسيطر (الروس) على كامل المدينة".

وأضاف: "في القرى المجاورة، المعارك صعبة جداً، في توشكيفسكا وزولوتي. يحاولون التقدم لكنهم يفشلون".

وتابع، "مدافعونا يقاتلون الروس في كافة الاتجاهات. مؤخراً، أسقطوا طائرة وأخذوا أسرى".

وصرّح غايداي أيضاً، أن ليسيتشانسك وهي مدينة يسيطر عليها الأوكرانيون ويفصلها عن سيفيرودونيتسك نهر، تتعرّض "لقصف شديد".

وأكد، أن الروس "لا يمكنهم الاقتراب منها ولذلك لا يفعلون سوى شن ضربات جوية على المدينة" مضيفاً أن "الوضع "خطر جداً في المدينة".

وتحدث غايداي عن "مزيد من الدمار" في مصنع آزوت الكيميائي في سيفيرودونيتسك الذي لجأ إليه مئات المدنيين.

وكان قد أشار الجمعة عن اختباء 568 شخصاً بينهم 38 طفلاً، في المصنع، مؤكداً أنه لا يمكن إجلاؤهم سوى بعد إعلان "وقف إطلاق نار تام".