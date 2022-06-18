شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. الرئيس المصري يستقبل العاهل البحريني بشرم الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في مدينة شرم الشيخ.



ويأتي الاستقبال قبل قمة جدة الشهر المقبل مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وتضم قادة دول مجلس التعاون الخليجي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

ويقوم الرئيس الأمريكي بزيارة إلى جدة في 15 و16 يوليو/تموز المقبل حيث يبحث مواضيع ذات صلة بأزمة الطاقة والحرب في أوكرانيا واليمن والملف النووي الإيراني والأمن السيبراني والأمن الغذائي.