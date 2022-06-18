زيلينسكي يتفقد ميكولايف والعين على أوديسا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

في زيارة نادرة خارج العاصمة كييف، تفقد الرئيس الأوكراني ميكولايف؛ المدينة الجنوبية التي لا تزال هدفًا لموسكو لوقوعها على طريق أوديسا.



والسبت، قام زيلينسكي الذي نادراً ما يتنقل خارج العاصمة منذ بدء العملية العسكرية الروسية، بزيارته الأولى للمدينة الواقعة جنوبي البلاد.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الرئاسة الأوكرانية زيلينسكي وهو يتفقد مبنى سكنيًا متضررًا بشدة، ويعقد اجتماعات مع مسؤولين محليين في مدينة ميكولايف الساحلية والصناعية التي لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية، لكنها قريبة من خيرسون التي يسيطر عليها الجيش الروسي.

وفي مقطع الفيديو، يطلع الحاكم المحلي فيتالي كيم زيلينسكي على الأضرار التي لحقت بمبنى سكني، وأظهرت الصور فجوة واسعة في المبنى الكبير يمكن عبرها مشاهدة الشقق من الداخل.

وعقد زيلينسكي اجتماعا مع مسؤولين محليين في قاعة يبدو أنها تحت الأرض، وسلمهم جوائز تقديرا لشجاعتهم.

وبحسب الرئاسة الأوكرانية، ناقش زيلينسكي "حالة الاقتصاد واستعادة إمدادات المياه ووضع الزراعة"، كما "تم إيلاء اهتمام خاص للتهديدات البرية والبحرية. لن نكف عن العمل من أجل النصر".

ولا تزال المدينة هدفًا لموسكو لأنها تقع على الطريق المؤدي إلى أوديسا، أكبر ميناء في أوكرانيا.

أما ميدانيا، فيواصل الجيش الروسي ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية، في إطار عملية عسكرية انطلقت منذ أواخر فبراير/ شباط الماضي، لتحرير منطقة دونباس شرقي أوكرانيا.

وفي غضون ذلك، تواصل كييف حشد الدعم الغربي وتلقي العتاد العسكري.