كوريا الجنوبية تعتزم إطلاق صاروخها الفضائي المحلي "نوري" في 21 يونيو الجاري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

تعتزم كوريا الجنوبية، إطلاق صاروخها الفضائي المحلي "نوري" في 21 يونيو الجاري بعد حدوث خلل فني في جهاز استشعار خزان المؤكسد الذي أجبر البلاد على إلغاء إطلاق الصاروخ الخميس الماضي.



وقال مسؤول في وزارة العلوم كون هيون-جون " نخطط لعقد لجنة إدارة إطلاق لمتابعة الإطلاق الثاني (لنوري) في 21 يونيو ".. مشيراً الى إن الخطة قد تتغير تبعًا للظروف الجوية.

واضاف المسؤول "حدد مهندسو المعهد الكوري لأبحاث الفضاء الجزء المعطوب داخل نظام الاستشعار وقاموا باستبدله، وقمنا بتغيير الجزء المعني، وتأكدنا من أن (جهاز الاستشعار) يعمل بشكل صحيح".

واشار إلى أنه تم التأكد من عدم وجود مشاكل في المراحل الثلاث للصاروخ، فيما حددت الوزارة الفترة حتى 23 يونيو كنافذة لإطلاق الصاروخ "نوري".

وقال رئيس عملية تطوير الصواريخ الفضائية في المعهد الكوري لأبحاث الفضاء جونغ-هوان "علينا أن نواصل مراقبة الأحوال الجوية، وإذا ساء الطقس فنتوقع تغيير موعد الإطلاق".

وقد ألغى المعهد الكوري لأبحاث الفضاء الإطلاق يوم الخميس الماضي للصاروخ "نوري"، المعروفة أيضًا باسم "KSLV-II"، بعد تعطل جهاز الاستشعار أثناء فحص ما قبل الإطلاق النهائي في منصة الإطلاق في مركز نارو للفضاء في كوهونغ، وهي قرية ساحلية جنوبية تقع على بعد 470 كيلومترا جنوب سيئول.

ومن المقرر أن يعود "نوري" إلى منصة الإطلاق يوم الاثنين المقبل، أي قبل يوم واحد من الإطلاق، وسيخضع لعمليات تفتيش مستمرة حتى موعد الإطلاق المقرر يوم الثلاثاء.