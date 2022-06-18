شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مدير عام وزارة المجالس النيابية.. والمستشار علاء الدين فؤاد ينعى الفقيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى صباح اليوم السبت، الأستاذ سيد حسن المدير العام بوزارة المجالس النيابية.

ونعى المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشارين ومدير مكتب الوزير والعاملين بالوزارة، وفاة سيد حسن المدير العام بالوزارة، والذي وافته المنية صباح اليوم السبت.

واختتم وزير شئون المجالس النيابية، "داعين المولى عز وجل أن يغفر له ويرحمه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان".

وتختص وزارة شئون المجالس النيابية في متابعة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين لدى كل من مجلسي النواب والشيوخ وتمثيل الحكومة في مجلسي النواب والشيوخ ولجانهما والتحدث عنها وشرح وجهة نظرها فيما تعرضه من تشريعات وما تصدره من قرارات وذلك بالاشتراك مع الوزراء المختصين.

وجاء نص البيان، ينعي السيد المستشار/ علاء الدين فؤاد (وزير شئون المجالس النيابية) والسادة المستشارين والسيد مدير مكتب الوزير والسادة العاملين بالوزارة _ المغفور له بإذن الله تعالى _ الأستاذ/ سيد حسن ( المدير العام بالوزارة) والذي وافته المنية صباح اليوم السبت 18 يونيو 2022.