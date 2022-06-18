شكرا لقرائتكم خبر عن «الأدوية الأمريكية» توافق على لقاح فايزر للأطفال دون 5 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجازت إدارة الأغذية والأدوية الأميركية، أمس الجمعة، الاستخدام الطارئ للقاح كورونا الذي تنتجه شركتي موديرنا و"فايزر" للأطفال دون خمس سنوات.

وأشارت إدارة الأغذية والأدوية في بيان ، أنه "تقرر السماح باستخدام لقاح "فايزر" المكون من ثلاث جرعات للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و4 سنوات ، فيما سيسمح للأطفال من عمر 6 أشهر إلى 5 سنوات بتلقي لقاح "موديرنا" المكون من جرعتين.

وأضاف البيان، أن "إدارة الأغذية والأدوية الأميركية أجازت أيضاً استخدام لقاح "موديرنا" للأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين عام و17 عاماً"، لافتاً إلى أن "العديد من الآباء ومقدمي الرعاية الصحية والأطباء كانوا ينتظرون لقاحاً للأطفال الأصغر سناً ، وان هذا الترخيص سيساعد في حماية الأطفال من 6 أشهر فما فوق".