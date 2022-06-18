18 يونيو , 2022
الكونغرس.
سحبت منصة يوتيوب تسجيل فيديو نشرته لجنة التحقيق في اقتحام مبنى الكونغرس (الكابيتول) لأنه يتضمن مقاطع يتحدث فيها دونالد ترامب من دون دليل، عن حدوث تزوير في الانتخابات الرئاسية في 2020.
وتحقق هذه اللجنة البرلمانية منذ نحو عام في أعمال الشغب التي اندلعت في السادس من كانون الثاني/يناير 2021، عندما اجتاح أنصار الرئيس السابق الكونغرس يوم المصادقة على فوز الديموقراطي جو بايدن.
ويسعى البرلمانيون إلى إثبات أن رفض دونالد ترامب للنتائج كان جزءاً من استراتيجية مدروسة بشكل جيد للاحتفاظ بالسلطة.
وقد نشروا على يوتيوب عدداً من تسجيلات الفيديو لجلساتهم، ولليوم المعني ومقاطع من تقارير ومقابلات.
والتسجيل الذي سحبته المنصة المملوكة لغوغل هو مقابلة يؤكد فيها الملياردير الجمهوري أن أصواتاً كانت مؤيدة له أعطيت لجو بايدن من دون أي ملاحظة أو عبارة توضيحية في التسجيل للإشارة إلى أن هذا كذب ولا دليل يدعم هذا الاتهام.
كانت هذه تفاصيل خبر منصة يوتيوب تسحب تسجيل فيديو للجنة التحقيق في اقتحام الكونغرس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.