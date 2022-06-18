منصة يوتيوب تسحب تسجيل فيديو للجنة التحقيق في اقتحام الكونغرس

سحبت منصة يوتيوب تسجيل فيديو نشرته لجنة التحقيق في اقتحام مبنى الكونغرس (الكابيتول) لأنه يتضمن مقاطع يتحدث فيها دونالد ترامب من دون دليل، عن حدوث تزوير في الانتخابات الرئاسية في 2020.

وتحقق هذه اللجنة البرلمانية منذ نحو عام في أعمال الشغب التي اندلعت في السادس من كانون الثاني/يناير 2021، عندما اجتاح أنصار الرئيس السابق الكونغرس يوم المصادقة على فوز الديموقراطي جو بايدن.

ويسعى البرلمانيون إلى إثبات أن رفض دونالد ترامب للنتائج كان جزءاً من استراتيجية مدروسة بشكل جيد للاحتفاظ بالسلطة.

وقد نشروا على يوتيوب عدداً من تسجيلات الفيديو لجلساتهم، ولليوم المعني ومقاطع من تقارير ومقابلات.

والتسجيل الذي سحبته المنصة المملوكة لغوغل هو مقابلة يؤكد فيها الملياردير الجمهوري أن أصواتاً كانت مؤيدة له أعطيت لجو بايدن من دون أي ملاحظة أو عبارة توضيحية في التسجيل للإشارة إلى أن هذا كذب ولا دليل يدعم هذا الاتهام.