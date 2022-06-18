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الزيدي: آن الأوان لرفع شعار 'عبور البضائع والصادرات مقابل مرور المياه الى العراق'

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بغداد - ياسين صفوان - قال الأمين العام لـ"كتائب الإمام علي" شبل الزيدي، اليوم السبت، إنه آن الأوان لرفع شعار "عبور البضائع والصادرات مقابل مرور المياه الى العراق".
وذكر الزيدي في تغريدة تابعتها الخليج 365، انه "آن الأوان لكل عراقي غيور محب لوطنه، كمواطنين وفعاليات جماهيرية، وكنتيجة لضعف السياسة الخارجية للحكومات المتعاقبة منذ الاحتلال للآن، أن نتكاتف كشعب وندافع عن مصالحنا ومستقبل ابنائنا لرفع شعار مرور البضائع والصادرات مقابل مرور المياه إلى العراق".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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