الزيدي: آن الأوان لرفع شعار 'عبور البضائع والصادرات مقابل مرور المياه الى العراق'

وذكر الزيدي في تغريدة تابعتها الخليج 365، انه "آن الأوان لكل عراقي غيور محب لوطنه، كمواطنين وفعاليات جماهيرية، وكنتيجة لضعف السياسة الخارجية للحكومات المتعاقبة منذ الاحتلال للآن، أن نتكاتف كشعب وندافع عن مصالحنا ومستقبل ابنائنا لرفع شعار مرور البضائع والصادرات مقابل مرور المياه إلى العراق".