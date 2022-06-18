قرقاش يؤكد أن كلمة محمد بن زايد بمنتدى الاقتصادات الرئيسية تمثل تشخيصاً عميقاً لتحديات المناخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

قال الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات،إن كلمة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، في «منتدى الاقتصادات الرئيسية» تمثل تشخيصاً عميقاً للتحديات العالمية المرتبطة بالمناخ.



وقال الدكتور قرقاش في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر"كلمة صاحب السمو رئيس الدولة في «منتدى الاقتصادات الرئيسية» تمثل تشخيصاً عميقاً للتحديات العالمية المرتبطة بالمناخ وتجسد الاهتمام الكبير الذي توليه الإمارات للمساهمة في مواجهة التغير المناخي عبر التزامها بخفض الانبعاثات الكربونية ودعم مبادرات ومشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة"

وأضاف قرقاش في التغريدة"تأكيد الشيخ محمد بن زايد على أهمية التعاون الدولي ينطلق من قناعة تامة بضرورة توحيد جهود الاستجابة الفعالة لآثار التغير المناخي، ودعم الدول النامية لمواجهة هذا التحدي ذو التداعيات الواسعة على البشرية، الإمارات ماضية في نهجها وتعمل مع شركائها لضمان مستقبل أفضل للأجيال المقبلة"