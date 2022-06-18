الرئيس الصيني يؤكد أن الفساد في البلاد ما زال حاداً ومعقداً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

ذكر الرئيس الصيني شي جين بينغ أن الفساد في البلاد ما زال حاداً ومعقداً، على الرغم من إحراز تقدم في المعركة ضد الكسب غير المشروع.



ونقل تلفزيون الصين المركزي "سي.سي.تي.في" عن شي قوله "لا يمكن التقليل من عناد وخطر" الفساد، طبقاً لما ذكرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم السبت.

وكان شي يتحدث في جلسة مجموعة دراسية، للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني أمس الجمعة.

وتعهد شي بعدم التسامح مع الفساد، مطالباً كبار مسؤولي الحكومة إبقاء أنفسهم وأسرهم وأقربائهم تحت المراقبة.

وطالب شي كبار الكوادر بالالتزام بعلاقة معتدلة ونظيفة بين الحكومة ومجتمع رجال الأعمال.

وأعلن المكتب السياسي الصيني عن نجاح حملة مكافحة الفساد للمؤسسات المالية، أمس الجمعة، طبقاً لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وقال المكتب السياسي أن تحقيقات اللجنة المركزية لفحص الانضباط ساعدت في تعزيز قيادة الحزب للقطاع المالي ومنع المخاطر.