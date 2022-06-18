شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا .. اختراق البريد الإلكتروني لوزيري الاقتصاد والخارجية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعرضت عناوين البريد الإلكتروني الحزبية الخاصة بوزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك لهجمات سيبرانية استهدفت أنظمة تكنولوجيا المعلومات لحزبهما الخضر.

وذكرت متحدثة باسم الحزب في تصريحات لمجلة "دير شبيجل" نُشرت اليوم السبت أن هذه الحسابات لم تعد مستخدمة بنشاط.

تجدر الإشارة إلى أن هابيك وبيربوك شغلا منصب زعيمي الحزب حتى كانون الثاني/يناير الماضي.

وبحسب بيانات "دير شبيجل"، تشير التحقيقات بشأن خلفية الهجوم السيبراني إلى روسيا، حيث دفعت الإجراءات المستهدفة للمهاجمين والتفاصيل التقنية السلطات الأمنية إلى تقييم أن المتسللين يمكن أن يكون لهم خلفية روسية.