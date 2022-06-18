داليا نعيم تكشف عدد عمليات التجميل التي خضعت لها

وأثارت حالة من الجدل بكشفها عن السبب الدافع لخضوعها لهذه العمليات.

وخلال حضورها ضيفة مع الإعلامية رابعة الزيات، أوضحت داليا نعيم الأماكن التي خضعت للتجميل في جسمها ووجهها، مستثنية من ذلك حقن البوتكس والفيلر.وقالت داليا نعيم إنها خضعت لعمليات تجميل في جسمها من أجل الحصول على تضاريس ومنحنيات تجعلها أكثر أنوثة.

داليا تثير الجدل دائماً بملامح غريبة، لدرجة أن متابعون شبهوها بإحدى الدمى الشهيرة التي تظهر في مسلسلات الرعب، وخلال لقائها كشفت داليا نعيم عن عمليات التجميل التي خضعت لها وأوضحت تفاصيلها.

وقالت داليا نعيم إنها خضعت لـ12 عملية تجميل، وإن عدد عمليات التجميل التي أجرتها في جسمها تراوحت من 3 إلى أربع عمليات، إلا أن نتائج إحداهما بائت بالفشل رغم أن أجراها طبيب شهير في لبنان، رفضت ذكر اسمه.



وأوضحت داليا أن عمليات تجميل أنفها بلغت 5 عمليات قائلة: "عمليات خشمي ما خدت نص عمليات التجميل اللي أجريتها".

ما صدم الجمهور ليس فقط عدد عمليات التجميل التي خضعت لها الإعلامية داليا نعيم، وإنما كشفها عن عمرها الحقيقي والذي تفاجأ بأنها من مواليد عام 1993، أي أن عمرها لم يتجاوز الـ29 عاماً، وهو ما صدم عدد كبير من المتابعين اللذين عبروا عن اندهاشهم.