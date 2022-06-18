العمل توجه بشأن آلية سداد ديون محاضري وزارة التربية (وثيقة)

وذكرت رئيسة هيئة الحماية الاجتماعية بالوزارة هدى سجاد في بيان ورد لـ الخليج 365، أنها "وجهت اقسام الحماية الاجتماعية في بغداد والمحافظات كافة بإعتماد الكفالة المتبادلة للمحاضرين في وزارة التربية من الذين عليهم ديون خاصة بالحماية الاجتماعية وتقسيط المبالغ إلى أطول فترة ممكنة وحسب مايسمح به القانون".واضافت، أن "التوجيه يأتي للتخفيف عن كاهل المحاضرين الذين يؤدون مهمة تربوية كريمة وكون اغلبهم اصحاب عوائل ومراعاة للظروف الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة جاء توجيهنا بتسهيل وتبسيط اجراءات استرداد الاموال عبر قبول الكفالة المتبادلة وتمديد مدة تقسيط استرجاعها".