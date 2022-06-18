انت الان تتابع خبر 'فايننشال تايمز': زيارة بايدن للسعودية مقايضة للنفط مقابل حقوق الإنسان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الصحيفة في تقرير إن الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، وما تسببته من أزمات، أثارت الاعتراف في واشنطن بالأهمية الاستراتيجية للسعودية والإمارات، منتجي النفط الوحيدين الذين لديهم القدرة على زيادة إنتاج الخام بشكل كبير، حيث يسعى بايدن إلى عزل بوتين وتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة.وفي إشارة على تخلي بايدن عن وعوده الانتخابية بشأن ملف حقوق الإنسان، اتهم بايدن في مناظرة رئاسية عام؛ السعوديين بـ "قتل الأطفال" في إشارة واضحة إلى الحرب في اليمن.

وفي رسالة إلى بايدن الأسبوع الماضي، حث خمسة من كبار الديمقراطيين الرئيس على إعادة تأكيد المطالبة بالمساءلة عن مقتل خاشقجي ومواصلة تعليق الدعم الهجومي للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، في حين حذرت منظمة "دوان" الحقوقية ومقرها واشنطن شارك في تأسيسها خاشقجي، من أن الجهود المبذولة لإصلاح علاقة واشنطن بالرياض "بدون التزام حقيقي بإعطاء الأولوية لحقوق الإنسان ليست فقط خيانة لوعود حملة بايدن، بل إنها ستشجع على الأرجح ولي العهد لارتكاب مزيد من الانتهاكات".



وتاليا نص تقرير الصحفية الأمريكية:

في الأشهر القليلة الأولى من العام ، عندما شن مسلحون مدعومون من إيران موجة من الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار ضد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، كان الإحباط تجاه الولايات المتحدة يتأجج داخل المحاكم الملكية لدول الخليج.

لطالما نظرت الأنظمة الملكية إلى واشنطن على أنها شريكها الأمني التقليدي. لكن في نظرهم ، كانت الولايات المتحدة لا تبدي أي اعتبار للتهديد الذي تواجهه دولهم حيث استهدفت الأسلحة المتطورة بشكل متزايد المدن والمطارات والبنية التحتية للنفط.

عندما أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بإرسال أسلحة بمليارات الدولارات إلى أوكرانيا لمساعدتها في محاربة الغزو الروسي، رأوا في ذلك دليلًا إضافيًا على أن واشنطن لا تعامل شركائها الخليجيين القدامى بالاحترام الذي يعتقدون أنهم يستحقونه.

بينما كان السعوديون والإماراتيون يتذمرون بشأن القضايا الأمنية ، كان لدى إدارة بايدن إحباطاتها الخاصة. وقد شعرت بالغضب من مقاومة قادة الخليج لضخ المزيد من النفط لكبح أسعار الطاقة المرتفعة ورفضهم إبعاد أنفسهم عن فلاديمير بوتين، الذي أقاموا معه علاقات أوثق في السنوات الأخيرة.

مثلما ضخ العدوان الروسي زخمًا جديدًا في التحالف عبر الأطلسي ، فقد كشف الطبيعة المتدهورة لشراكة الدولتين الخليجيتين مع واشنطن منذ عقود، وألقى الضوء على توترات بؤرية شديدة حول الأساس الذي بُني عليه: ضمانات الأمن الأمريكية الدول الغنية بالنفط مقابل الالتزام باستقرار أسواق الطاقة العالمية.

كانت الحرب في أوكرانيا نعمة ونقمة على الخليج. يقول سانام فاكيل ، خبير شؤون الخليج في تشاتام هاوس: "إنهم يرون أن أمريكا عادت، ولم تتحقق، ويمكنها التعبئة عندما تريد ذلك". "الأخبار السيئة بالنسبة لهم هي عندما تحشد الولايات المتحدة من أجل شخص آخر، فهذه صفعة على الوجه".

وبدلاً من الانقسام، قررت الولايات المتحدة وحلفاؤها الخليجيون محاولة إصلاح العلاقات. أعلن البيت الأبيض يوم الثلاثاء أن بايدن سيزور المملكة العربية السعودية الشهر المقبل، حيث سيلتقي مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الزعيم اليومي لأكبر مصدر للنفط في العالم.

إنه منعطف رائع لرئيس وعد بمعاملة المملكة على أنها منبوذة والتعامل مع الملك سلمان ، وليس ابنه ، محمد بن سلمان ، كما يُعرف ولي العهد. بالنظر إلى أن وكالات الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن محمد بن سلمان أذن بعملية "لاعتقال أو" قتل "الصحفي جمال خاشقجي، الصحفي الذي قُتل على يد عملاء سعوديين قبل أربع سنوات ، سيواجه بايدن انتقادات في الداخل لتخليه عن مبادئه من أجل محاولة عزل روسيا. وألقت الرياض باللوم في القتل على عملية مارقة نفذها عملاؤها.

بالنسبة للعديد من الدبلوماسيين والمراقبين، تعتبر الزيارة السعودية علامة على الجاذبية الدائمة لاتفاقية الطاقة مقابل الأمن التي حددت علاقة الولايات المتحدة بالخليج.

تحتاج واشنطن للمساعدة في الحد من تأثير الحرب في أوكرانيا على أسعار النفط بينما تظل دول الخليج معتمدة بشكل كبير على المساعدة العسكرية الأمريكية ، من الدفاعات الصاروخية إلى الطائرات المقاتلة.

"هذه فرصة للولايات المتحدة لإعادة ضبط الجدول، لجعل المنطقة أكثر راحة والوعي الذاتي حول سبب قلق شركائهم بشأن الالتزام الأمريكي، "يقول أحد الأشخاص المطلعين على المناقشات الخليجية.

مقايضة استقرار الطاقة

يبدو أن المملكة العربية السعودية تمهد الطريق لعقد اجتماع محتمل هذا الشهر من خلال الموافقة أخيرًا على زيادة متواضعة في إنتاج الخام مع حلفائها المنتجين في أوبك +. ووصف بايدن الخطوة بأنها "إيجابية".

ضغط بعض مساعدي الرئيس على بايدن لأشهر للتخلي عن غضبه الأخلاقي والضغط من أجل التقارب ، بحجة أن الأمر يستحق قبول مقايضات التعامل مع محمد بن سلمان مقابل استقرار الطاقة. كان البيت الأبيض قد درس سابقًا اجتماعًا بين بايدن ومحمد بن سلمان في قمة مجموعة العشرين في أكتوبر الماضي في روما ، لكن تلك الخطط الأولية أُبطلت عندما اختار الأمير عدم الحضور ، كما يقول أشخاص مطلعون على الأمر.

وبتشجيع من نفوذهما في أسواق الطاقة، من المرجح أن ترغب كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في الحصول على إشارات على دعم ملموس، وليس مجرد تطمينات بشأن التزامات الولايات المتحدة. سيكون على رأس جدول أعمالهم الضغط من أجل شراكات أمنية أكثر رسمية ومؤسساتية مع الولايات المتحدة، بما في ذلك تحسين التعاون الاستخباراتي والعسكري لمواجهة خطر الصواريخ والطائرات بدون طيار.

عندما زار الدبلوماسي الأمريكي السابق دينيس روس ، المخضرم في الشرق الأوسط الذي دفع من أجل إقامة علاقة "متوازنة" مع المملكة العربية السعودية، الرياض مؤخرًا، اكتشف إحساسًا "بالفخر المجروح". يقول إن الرسالة من الرياض كانت "لا تأخذنا كأمر مسلم به وتعتقد أنه يمكنك فقط أن تملي علينا ولا تهيننا".

لكن روس يضيف أنه كان هناك أيضًا اعتراف بالعلاقة الإستراتيجية القديمة بين البلدين. يقول روس: "كنت أسمع أنه ليس هناك بعد ، و" لا تزال لدينا أسئلة وما زلنا قلقون من انسحاب هذه الإدارة؟ " "وحتى لو لم تفعل هذه الإدارة ، كيف نعرف ما الذي ستفعله الإدارة التالية؟"

وتفاقم الخوف الذي يشعر به البعض في الخليج بشأن فك ارتباط الولايات المتحدة العام الماضي بعد أن سحبت الولايات المتحدة بعض دفاعاتها الجوية من المملكة لأغراض الصيانة والتناوب.

قال الجنرال كينيث ماكنزي، رئيس القيادة المركزية الأمريكية ، أمام لجنة بمجلس النواب في مارس / آذار، "لقد عملنا عن كثب مع حلفائنا الخليجيين لتوسيع قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم" ، مضيفًا أن المملكة العربية السعودية لا يزال لديها أكثر من 20 صاروخًا من طراز باتريوت المضاد للصواريخ.

لكن الرياض رأت في سحب بعض أنظمة الدفاع الجوي علامة على ما هو في نظرهم تسييس للعلاقة الأمريكية السعودية، لا سيما من قبل الديمقراطيين التقدميين.

يقول روس: "هناك شعور لدى كل من السعوديين والإماراتيين بأنهم عندما كانوا يشعرون بالفعل بالتهديد ، لم يروا إحساسًا بالإلحاح من جانبنا للاستجابة". "سواء كان تصورًا عادلًا أم لا ، فهو من نواح كثيرة غير ذي صلة، لأن هذا ما يؤمنون به".

لكنه يعتقد أن الأزمة الروسية أثارت الاعتراف في واشنطن بالأهمية الاستراتيجية للسعودية والإمارات - منتجي النفط الوحيدين الذين لديهم القدرة على زيادة إنتاج الخام بشكل كبير - حيث يسعى بايدن إلى عزل بوتين وتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة.

"في بعض النواحي، ما تنظر إليه من إدارة بايدن هو نوع من التحديث والتحديث لما كانت عليه الصيغة التقليدية:" نحن نعتني بأمنك، وأنت حريص على ضمان أن إمدادات الطاقة هي ما يحتاجون إليه أن تكون "، كما يقول روس.

في إشارة إلى المزاج الدبلوماسي المتغير ، تعمل الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة على صياغة "إطار أمني" جديد، على الرغم من أنه لم يتم الانتهاء من أي شيء، حسبما قال الشخص المطلع على المحادثات الإماراتية.

يقول مسؤول أمريكي كبير إن واشنطن "كانت تجري مناقشات منتظمة مع الإمارات حول تعزيز شراكتنا الدفاعية لردع أي هجمات مستقبلية والرد عليها".

بالإضافة إلى السعي للحصول على دعم أكبر لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة ، من المرجح أيضًا أن يسعى بايدن إلى بعض التحرك السعودي تجاه إسرائيل، التي سيزورها الرئيس أيضًا.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن المناقشات التي سبقت زيارة بايدن تضمنت احتمال قيام الرياض بتوسيع الرحلات الجوية الإسرائيلية للسعودية. ليس للمملكة علاقات رسمية مع إسرائيل، لكنها تتعاون سرًا مع الدولة اليهودية في قضايا الأمن والاستخبارات.

ومع ذلك ، ليس من الواضح إلى أي مدى سيكون بايدن على استعداد لتعزيز العلاقة الأمنية مع المملكة العربية السعودية، بالنظر إلى رد الفعل العكسي المحتمل الذي قد يخاطر به بين بعض الديمقراطيين.

وفي حديثه عن التكهنات بأن بايدن سيزور المملكة، قال آدم شيف، وهو ديمقراطي بارز، إنه لن يذهب إلى المملكة العربية السعودية أو يصافح محمد بن سلمان.

وقال شيف ، الذي يرأس لجنة المخابرات بمجلس النواب، للتلفزيون الأمريكي هذا الشهر: "هذا شخص ذبح مواطنًا أمريكيًا [خاشقجي] ، وقطعه إلى أشلاء بأبشع طريقة مع سبق الإصرار".

تكنولوجيا الصواريخ

تتعامل واشنطن مع جيل أكثر حزما وثقة من قادة الخليج الذين كانوا يحوطون علاقاتهم ليكونوا أكثر استقلالية عن الولايات المتحدة. وهو أحد العوامل التي جعلت الرياض وأبو ظبي أقرب إلى روسيا والصين في السنوات الأخيرة. نقطة خلاف أخرى في علاقاتهم مع واشنطن.

أثار بايدن غضب القادة في الخليج في أيامه الأولى في منصبه من خلال إنهاء دعم واشنطن للتحالف الذي تقوده السعودية والذي يقاتل المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في الحرب الأهلية اليمنية. فقد جمّد مبيعات الأسلحة "الهجومية" للسعودية ورفع التصنيف الإرهابي الذي فرضته إدارة ترامب على الحوثيين. في الرياض ، رأى المسؤولون ارتباطًا بين قرارات بايدن وتزايد هجمات الحوثيين.

ودخل المسلحون في صراع مع المملكة منذ تدخل التحالف الذي تقوده السعودية والذي يضم الإمارات في الحرب الأهلية اليمنية في 2015 لدعم الحكومة المخلوعة. تعتبر الرياض وأبو ظبي الحوثيين وكيلاً لإيران، ويتهمان - وواشنطن - طهران بتزويد الإسلاميين بتكنولوجيا صاروخية وطائرات مسيرة متطورة.

في الأشهر الأولى من هذا العام، شن المتمردون هجمات شبه أسبوعية على المملكة، بما في ذلك هجوم صاروخي في مارس على جدة، في عطلة نهاية الأسبوع التي كانت تستضيف فيها المدينة سباق الفورمولا 1. في يناير وفبراير، أطلقوا صواريخ وطائرات بدون طيار على أبو ظبي، وضربوا قلب القوة في الإمارات العربية المتحدة.

مع انكشاف ضعف دولته ، غضب الشيخ محمد بن زايد، زعيم الإمارات العربية المتحدة، من أن بايدن لم يتصل به لتقديم الدعم. ثم استخدمت الإمارات مقعدها المؤقت في مجلس الأمن الدولي للامتناع عن التصويت على قرار أمريكي في فبراير يدين روسيا في بادرة عامة غير عادية على الإحباط.

كان الشيخ محمد بن زايد ، زعيم الإمارات العربية المتحدة ، غاضبًا لأن جو بايدن لم يتصل به لتقديم الدعم بعد أن شن المتمردون الحوثيون هجومًا صاروخيًا على جدة في آذار/ مارس.

تضاءل تهديد الحوثيين منذ ذلك الحين مع استمرار الهدنة المؤقتة في اليمن ، وهناك اعتراف متزايد في واشنطن بأن الرياض تعمل على إنهاء الصراع. وأشاد بايدن "بالقيادة الشجاعة" للسعودية عندما مددت الهدنة 60 يوما أخرى هذا الشهر. لكن إحساس دول الخليج بالضعف أمام العدوان الإيراني لم يتضاءل ، ودفع بايدن لإبرام اتفاق مع طهران لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 يضيف طبقة أخرى معقدة إلى العلاقات الخليجية الأمريكية.

تشعر الرياض وأبو ظبي بالقلق من أن واشنطن تولي القليل من الاهتمام لتطوير إيران للصواريخ ودعمها للمسلحين الشيعة في جميع أنحاء المنطقة - وهو التهديد المباشر لأمنهم. يخشون أن يتوصل بايدن إلى اتفاق لإحياء الاتفاق الذي تخلى عنه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018 ، والذي يشجع الجمهورية الإسلامية ، بينما يفشل في التحقق من أنشطتها الإقليمية.

يسمع كل من الإماراتيين والسعوديين أصداء إدارة أوباما، التي وقعت الاتفاق النووي وأغضبت الرياض بقولها إن على المملكة إيجاد طريقة "لمشاركة الجوار" مع منافستها اللدودة.

يقول الشخص المطلع على موقف أبو ظبي: "كانت الإمارات تتوقع أن تتعامل إدارة بايدن مع هذا الأمر بشكل مختلف". "لكنهم عادوا إلى حيث كانوا بالضبط".

الإحباط بعيد كل البعد عن حده. أوضح بايدن اشمئزازه من مقتل خاشقجي - على عكس ترامب ، أصدر نتائج وكالات المخابرات الأمريكية بشأن القتل - وانتهاكات حقوقية أخرى. في مناظرة رئاسية عام 2019 ، اتهم بايدن السعوديين بـ "قتل الأطفال" في إشارة واضحة إلى الحرب في اليمن ، حيث أثار التحالف الذي تقوده السعودية انتقادات واسعة النطاق بسبب الضربات الجوية التي قتلت آلاف المدنيين.

في رسالة إلى بايدن الأسبوع الماضي، حث شيف وخمسة من كبار الديمقراطيين الرئيس على إعادة تأكيد المطالبة بالمساءلة عن مقتل خاشقجي ومواصلة تعليق الدعم الهجومي للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

حذرت Dawn، وهي منظمة حقوقية مقرها واشنطن شارك في تأسيسها خاشقجي ، من أن الجهود المبذولة لإصلاح علاقة واشنطن بالرياض "بدون التزام حقيقي بإعطاء الأولوية لحقوق الإنسان ليست فقط خيانة لوعود حملة [بايدن] ، بل إنها ستشجع على الأرجح ولي العهد لارتكاب مزيد من الانتهاكات".

سمعة الإمارات في واشنطن أقل سمية بكثير ، لكنها لم تفلت من الانتقادات لدورها في اليمن كشريك للسعودية في التحالف. بشكل منفصل ، فقد أحبطت المسؤولين الأمريكيين من مساعي السياسة الخارجية الأخرى، بما في ذلك دعمها للجنرال الليبي المنشق، خليفة حفتر، إلى جانب روسيا ، خلال الحرب الأهلية الليبية. كما أزعجت الريش عندما اختارت أن تكون من بين الدول العربية الأولى التي تعيد العلاقات الدبلوماسية مع الرئيس السوري بشار الأسد. بعد أن استضاف الشيخ محمد الأسد في أبو ظبي في آذار/ مارس، قالت واشنطن إنها "محبطة للغاية".

كانت نقطة الخلاف الأخرى هي العلاقات الخليجية المزدهرة مع الصين وشهيتها للتكنولوجيا الصينية، بما في ذلك شبكات Huawei 5G، على الرغم من مخاوف واشنطن بشأن استخدامها للتجسس على الأصول الأمريكية.

في الآونة الأخيرة، كانت هناك مخاوف من أن تصبح الإمارات العربية المتحدة مركزًا للأموال الروسية القذرة والتهرب من العقوبات.

"حقيقة أن دول الخليج لا تزال تفوت مستوى الإحباط في واشنطن، وشدة الإحباط تجاهها، هو أمر مهم".