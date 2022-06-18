شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة الأمير سعود بن محمد بن تركى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صدر عن الديوان الملكي السعودي اليوم، بيانا أعلن فيه وفاة الأمير سعود بن محمد بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود، وستقام الصلاة عليه اليوم فى المسجد الحرام عقب صلاة العصر. وفق واس.



وجاء فى نص البيان :"انتقل إلى رحمة الله الأمير سعود بن محمد بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ــ اليوم السبت بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.