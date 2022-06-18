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عاجل.. الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة الأمير سعود بن محمد بن تركى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صدر عن الديوان الملكي السعودي اليوم، بيانا أعلن فيه وفاة الأمير سعود بن محمد بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود، وستقام الصلاة عليه اليوم فى المسجد الحرام عقب صلاة العصر. وفق واس.

وجاء فى نص البيان :"انتقل إلى رحمة الله الأمير سعود بن محمد بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ــ اليوم السبت بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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