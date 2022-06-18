ما هو موعد استئناف أوكرانيا المحادثات مع روسيا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يونيو 2022

تعتزم أوكرانيا استئناف محادثات السلام مع روسيا، بحلول نهاية أغسطس/آب المقبل، عندما يتم تنفيذ عمليات لهجوم مضاد.



وقال كبير المفاوضين عن كييف، دافيد أراخاميا في مقابلة مع إذاعة "صوت أمريكا" اليوم السبت، إن البلاد ستكون في وضع أفضل للتفاوض.

وأعرب أراخاميا عن اعتقاده بأن أوكرانيا ستجري عملية مع شن هجمات مضادة في أماكن مختلفة، بدون الخوض في تفاصيل.

ومع احتدام الحرب في أوكرانيا، توقفت مفاوضات السلام.

يذكر أنه في نهاية مارس/آذار الماضي، اقترحت كييف إجراء محادثات في اسطنبول، بين أمور أخرى، للتخلي عن عضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مقابل ضمانات أمنية دولية.

ومع ذلك، تطالب روسيا بنزع السلاح من جارتها والتخلي عن الأراضي، بما في ذلك منطقتي "دونتسك" و"لوهانسك" شرقي البلاد.

والجمعة، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده ليس لديها "أي شيء ضد" انضمام أوكرانيا المحتمل للاتحاد الأوروبي.

بوتين قال، خلال الجلسة العامة لمنتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي: "ليس لدينا أي شيء ضد ذلك، إنه قرارهم السيادي بالانضمام إلى اتحادات اقتصادية أم لا، إنه شأن يخصهم، شأن يخص الشعب الأوكراني".

ولروسيا التي تشنّ عملية عسكرية في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط، وجهة نظر قاتمة جدًا بشأن تطلعات كييف للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي الذي تعتبره موسكو تهديدًا لأمنها، لكن "الأمر يعود لهم في ما يتعلق بتكاملهم الاقتصادي"، وفق قول بوتين.

وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي ليس تحالفا عسكريا على عكس حلف الأطلسي".

لكن الرئيس الروسي اعتبر أن "أوكرانيا ستتحول إلى شبه مستعمرة" للدول الغربية إذا انضمت إلى الاتحاد الأوروبي، وأردف: "هذا رأيي".

وكانت المفوضية الأوروبية أوصت بمنح أوكرانيا ومولدوفا صفة مرشح رسمي لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وتقدمت كييف بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي بعد أيام من العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا أواخر فبراير/شباط الماضي، فيما تقدمت كل من مولدوفا وجورجيا بطلبين مماثلين.

ولم تبت المفوضية من قبل بهذه السرعة في طلب ترشيح أصبح مسألة عاجلة بسبب العملية العسكرية الروسية وتعد جزءا من الدعم الذي يقدمه الأوروبيون لأوكرانيا في مواجهة موسكو.