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بريطانيا تعلن تسجيل 125 ألف إصابة جديدة بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يونيو 2022

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سجلت بريطانيا 12526 إصابة جديدة بفيروس المستجد، و65 وفاة مرتبطة بالوباء خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت.

 

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 22664434، والوفيات إلى 180204.

 

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضاً أنه قد تم إعطاء 144679666 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بريطانيا حتى الآن.

 

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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