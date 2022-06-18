لوغانسك تؤكد أن القوات الأوكرانية فقدت 24 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

قالت قوات لوغانسك الشعبية إن القوات الأوكرانية فقدت 24 جنديا بين صفوفها وست ناقلات جند مدرعة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وجاء في بيان القوات: "في سياق الاشتباكات مع وحدات لوغانسك خلال اليوم الماضي، تكبد العدو خسائر في القوى البشرية والمعدات العسكرية، وهي: 24 عنصرا، وست ناقلات جند مدرعة، وسبع مركبات".

أصيب خمسة أشخاص بشظايا صاروخ "توتشكا أو" أطلقته القوات الأوكرانية باتجاه قرية كومسومولسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وجاء في مقر قوات دفاع دونيتسك الشعبية: "فوق كومسومولسكوي، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي صاروخ توشكا أو أوكراني. سقطت شظايا صاروخية في شارع نابريجنايا، مما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص. ودمر العديد من المباني السكنية".

إلى ذلك ذكر مكتب ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للسيطرة والتنسيق لنظام وقف إطلاق النار أن القوات الأوكرانية أطلقت صاروخ توشكا- أو على قرية كومسومولسكوي بمنطقة ستاروبيشيفسكي.