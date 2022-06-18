الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير سعود بن محمد بن تركي

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدر الديوان الملكي السعودي اليوم، السبت، بياناً أعلن فيه وفاة الأمير سعود بن محمد بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإنه من المقرر أن تقام الصلاة عليه اليوم فى المسجد الحرام عقب صلاة العصر.

وجاء فى نص البيان :"انتقل إلى رحمة الله الأمير سعود بن محمد بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ــ اليوم السبت بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ولم يتم الكشف عن أسباب وفاة الأمير سعود، إلا أن مواقع محلية تداولت معلومات بأن ”أزمة قلبية مفاجئة أودت بحياة الأمير الشاب“، مرجحين أنه كان في الثلاثينيات من عمره.

والأمير سعود بن محمد بن تركي هو نجل الأميرة الراحلة مشاعل الفيصل، وحفيد الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود.

ووفقاً لمعلومات متداولة، فإن الأمير سعود هو الابن الوحيد للأميرة مشاعل الفيصل بن عبدالعزيز.