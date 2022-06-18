شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر "إعلام النواب" تحذر من شائعات السوشيال ميديا وتطالب الإعلام برفع الوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن مصر تمتلك منظومة إعلامية قوية وهذا ما أثبتته الفترة الأخيرة، وذلك من خلال التصدى للكثير من الحملات المننهجة التى كانت تهدف لتشوية صورة الدولة المصرية ومؤسساتها ونشر حالة من الذعر داخل المجتمع من خلال نشر شائعات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة.

وتابعت رشاد:" كل هذه الحملات كلنت تهدف للنيل من عزيمة المصريين خلال هذه الفترة ولكن الإعلام كان لها بالمرصاد مما كان له دور كبير فى افشال كل هذه المحاولات والمضى قدما نحو خطة التنمية المستدامة".

وأكدت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن الإعلام عليه دور كبير فى تشكيل وعى المواطنين ومن ثم عليه بذل مزيد من الجهد ووضع خطة الهدف منها نشر الوعى والثقافة فى المجتمع والتصدى للشائعات التى يروج لها عبر مواقع التواصل المختلفة والتى كان آخرها التخدير بشكة الدبوس، مؤكدة أنه لا يوجد تخدير بشكة الدبوس كما أعلنت وزارة الصحة ومن ثم على وسائل الإعلام المختلفة إلقاء مزيد من الضوء على كيفية كشف مثل هذه الشائعات للتصدى لها وعدم مشاركتها عبر الصفحات المختلفة للحفاظ على آمن المجتمع.