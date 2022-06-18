شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط بمنتدى باكو العالمي: أخشى تهميش القضية الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الجامعة العربية تشهد اقتراب "عاصفة مكتملة" لها عناصر عديدة، لكن الأزمة تحمل فرصا للعالم العربي لمواجهة التحديات بشكل مشترك، منوهاً بأن الجامعة العربية ستنظر قريبا في إستراتيجية عربية لتحقيق الأمن الغذائي بشكل جماعي.

وأعرب أبو الغيط ؛ خلال مشاركته في جلسة عمل عن القضية الفلسطينية في منتدى باكو العالمي، عن خشيته من تهميش القضية الفلسطينية بسبب الاستقطاب العالمي والقضايا الإقليمية الملحة.

وقال الأمين العام للجامعة : إن إيران تتبنى أجندة قومية، ولكنها تتخفى وراء شعارات طائفية عبر تأييد الجماعات المسلحة والمليشيات المسلحة داخل الدول العربية، موضحاً أنه لا توجد دولة ذات سيادة تقبل بمثل هذا التدخل في شؤونها.

ونوه أبو الغيط بأن ثمة خطوات إيجابية على صعيد الأزمة في اليمن، خاصة مع تمديد الهدنة، وبرغم الخروقات العديدة من الجانب الحوثي، مؤكدا أن الحل السياسي ممكن إذا تخلى الحوثيون عن ارتباطاتهم الإقليمية، خفضوا من سقف مطالبهم، وقبلوا بالمشاركة في اليمن الجديد، جنبا إلى جنب مع كافة المكونات السياسية في البلد.