شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تنشر أسطول دفاع ذاتي بحري في 11 دولة بمنطقتي الهادئ والهندي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نشرت اليابان اسطول دفاع ذاتي بحري في 11 دولة بمنطقتي الهادئ والهندي كجزء من تدريبات بحرية مشتركة مع الولايات المتحدة ودول أخرى عاقدة العزم على التصدي للصين التي تسعى لتأكيد نفوذها على نحو متزايد.

ويزور الأسطول الياباني، في الانتشار السنوي الذي بدأ يوم الاثنين الماضي ويستمر حتى 28‪أكتوبر، موانئ في دولة جزر سليمان في المحيط الهادئ وتونجا وفيجي للمرة الأولى ، وفقا لوزارة الدفاع اليابانية.

وأضافت أن الاسطول سوف يشارك أيضا في تدريب "ريم اوف ذا باسيفيك " ( حافة المحيط الهادئ )الذي يعد أكبر تدريب بحري متعدد الجنسيات في العالم ، وتدريب " فانجارد باسيفيك "بمشاركة أستراليا واليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وتدريبات أخرى .

وفي وقت سابق من العام الجاري ، وقعت الصين وجزر سليمان معاهدة أمنية تسمح بنشر عسكريين صينيين ورسو سفن حربية صينية في الجزر.

وأثارت مثل هذه الخطوة قلق الديمقراطيات البحرية الإقليمية مثل أستراليا واليابان والولايات المتحدة .