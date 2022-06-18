ريال مدريد يحافظ على خطته لضم هالاند

وكان فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، قد صرح منذ أيام بأن خسارة صفقة هالاند لصالح مانشستر سيتي، ليس بسبب سعي الريال للتعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن ريال مدريد كان يسعى للتعاقد مع هالاند، وطالب المهاجم النرويجي بتأجيل رحيله عن بوروسيا دورتموند إلى صيف 2023.وكان الميرنجي يخطط لضم مبابي هذا الصيف، وتأجيل صفقة هالاند لمدة عام، مع مراعاة تقدم عمر كريم بنزيما، لكن المهاجم النرويجي قرر عدم الانتظار والبحث عن وجهة جديدة في الموسم الجديد.

وأشارت إلى أن ريال مدريد يحافظ على خطته في التعاقد مع هالاند، لكن عن طريق الشرط الجزائي في عقده مع مانشستر سيتي، والذي يمكن تفعيله في صيف 2024 نظير 150 مليون يورو.