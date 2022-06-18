حريق ضخم يلتهم مصنعا في الصين (فيديو)

واندلع الحريق في مصنع شركة "سينوبيك شنغهاي بتروكيميكال" الواقع في منطقة جينشان بجنوب غرب المدينة الصينية الكبرى حوالى الساعة الرابعة (20:00 ت غ)، وتمت السيطرة عليه بعد ساعات قليلة، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة.وبحسب وسائل الاعلام، تسبب الحريق بوفاة شخص.

وأظهر مقطع فيديو مُصوَّر من الجو بطائرة من أحد السكان، سحباً كثيفة من الدخان فوق المنطقة الصناعية الشاسعة، و3 حرائق متفرقة في مبان منفصلة.

ويأتي الحادث بينما تستأنف شنغهاي العاصمة الاقتصادية للصين، نشاطها بحذر بعد أن عُزلت تمامًا لمدة شهرين لمكافحة تفشي وباء كوفيد-19.

وأدى العزل الذي انتهى رسميا في أوائل يونيو، إلى إغلاق المصانع وتعطل سلاسل التوريد.



وأفادت وسائل إعلام محلية بأن السكان قرب مصنع البتروكيميائيات سمعوا دوي انفجار، ثم تبعه حريق.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي سحابة كثيفة من الدخان والرماد تتصاعد في السماء.