محمد رمضان يدخل حفله بطريقة غير تقليدية (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - تصدر دخول الفنان المصري محمد رمضان إلى حفله في الأردن حديث المتابعين بعد صعوده على المسرح بسيارته الفارهة.



وقرر محمد رمضان بدء حفله بطريقة مميزة و غير تقليدية، فما كان منه إلا ان صعد على المسرح بسيارة فارهة، ليركنها في المنتصف ثم ينزل منها و يبدأ بالغناء.

وانقسم الجمهور حول ما فعله محمد حيث انتقد البعض صعوده الى المسرح بهذه الطريقة معتبرين انه فقط للفت الانتباه ووضعوها في خانة الجهل، في حين رأى البعض الآخر أن الخطوة مميزة جدًا و أضافت لمسة مميزة إلى الحفلات التقليدية.