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انت الان تتابع خبر 'فلفل' كلب شيرين أبو عاقلة يثير أشجان محبيها.. ما فعله لا يصدق (فيديو) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - متابعة
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر، يوثق انتظار كلب الصحفية الفلسطينية الراحلة شيرين أبو عاقلة، والمدعو "فلفل" عودتها إلى المنزل كما جرت العادة قبل رحليها مثيراً أشجان محبيها.
وأظهرت صورا ومقاطع مصورة الكلب الذي بدا حزينا لفقد صاحبته، وهو يقضي أوقاتا طويلة يقف على نافذة غرفتها وينظر للخارج ينتظر عودتها.
فلفل كلب الإعلامية الراحلة This is a Twitter Status يمضي ساعات طويلة أمام الباب آملا ً في عودة صاحبته