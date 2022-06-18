انت الان تتابع خبر 'فلفل' كلب شيرين أبو عاقلة يثير أشجان محبيها.. ما فعله لا يصدق (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - متابعة

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر، يوثق انتظار كلب الصحفية الفلسطينية الراحلة شيرين أبو عاقلة، والمدعو "فلفل" عودتها إلى المنزل كما جرت العادة قبل رحليها مثيراً أشجان محبيها.