بايدن: لا اذهب للسعودية للقاء بن سلمان بل للمشاركة في اجتماع دولي

وأكد بايدن، الجمعة، أنه لن يغير طريقة تعامله مع قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي ، وأشار إلى أنه لن يذهب لملاقاة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بل سيحضر "اجتماعا دوليا".

وقال بايدن خلال مغادرته إلى ديلاوير في تصريحات مقتضبة للصحفيين، عند سؤاله عن الطريقة التي سيتعامل بها مع قضية خاشقجي: "مثلما كنت أتعامل"، حسب قوله.



وتابع الرئيس الامريكي قائلا: "أنا لست ذاهبا للاجتماع بمحمد بن سلمان (ولي العهد السعودي) بل أذهب لحضور اجتماع دولي وهو سيكون جزءا منه مثلما هناك أناس يمثلون جزءا من المناقشات اليوم".