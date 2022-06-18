السومرية تنشر جدول الامتحانات العامة للدراسة الاعدادية

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة التربية، اليوم السبت، جدول امتحانات "الدور الاول" للدراسة الاعدادية ، للعام الدراسي 2021 - 2022 .

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "الامتحانات ستنطلق يوم (الاربعاء 20 تموز) وتستمر لغاية يوم السبت ( 6 آب 2022)، مبينةً ان "الامتحان يبدأ في الساعة السابعة صباحاً حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد (داخل وخارج العراق) ".



واوضحت الوزارة في بيانها انه "في حال صادفت عطلة رسمية خلال ايام الامتحانات فينقل الامتحان الى اليوم الذي يليه وبنفس ترتيب الجدول ".