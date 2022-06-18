مقال بـ «واشنطن تايمز» الأمريكية يصف بايدن بـ أسوأ رئيس في القرن الـ 21

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكر تقرير إعلامي أن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن هو "أسوأ رئيس في القرن الـ21".

وقال السيناتور الجمهوري السابق تيد هارفي، في مقال نُشر بصحيفة "واشنطن تايمز"، إن بايدن هو أسوأ رئيس في هذا القرن.

وأضاف هارفي في مقاله أن للجمهوريين هذا العام كل الفرص لهزيمة الرئيس الديمقراطي جو بايدن، ولهذا يحتاجون فقط إلى تذكيرهم بسلسلة إخفاقاته منذ بداية ولايته.

وتساءل السيناتور السابق قائلاً: "لماذا بايدن هو أسوأ رئيس أمريكي منذ عقود؟، موضحاً: "مقارنة برئيسه السابق، الرئيس باراك أوباما، الذي لم يكن ناجحا للغاية. ومنذ الرئيس جيمي كارتر، لم تكن الولايات المتحدة بقيادة شخص غير كفء بشكل مذهل وغير فعال تماما ومثير للشفقة بصراحة الإدارة".

وأشار إلى أن إدارة بايدن الحالية هي "كوميديا ​​من الأخطاء لا يوجد أي شيء مضحك فيها"، لافتاً إلى أن التضخم في الولايات المتحدة بلغ أعلى مستوياته منذ 1980، وأن أزمة الحدود والهجرة غير الشرعية في أسوأ حالاتها منذ أكثر من عقدين، وأصبحت أفغانستان واحدة من أشهر أخطاء السياسة الخارجية في السنوات الأخيرة.

وتابع هارفي: "إدارة بايدن تفشل في جميع المواضيع. في عهد السيد بايدن، لا يوجد سبب للتفاؤل بشأن الاقتصاد أو الهجرة غير الشرعية أو الجريمة أو الصحة العامة أو السياسة الخارجية".

وتقول وكالة "سبوتنيك" الروسية إنه يعتقد ما يقرب من 80٪ من الأمريكيين أن بلادهم تسير الآن في المسار الخطأ .

وبحسب استطلاع حديث لوكالة "رويترز"، فقد انخفض تصنيف الموافقة العامة لبايدن للأسبوع الثالث على التوالي، حيث انخفض إلى 39٪. يشار إلى أن مستوى موافقة الزعيم الأمريكي اقترب من أدنى قيمة خلال فترة رئاسته الكاملة للولايات المتحدة.