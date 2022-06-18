روسيا تحذر من المختبرات البيولوجية في أوكرانيا: «تشكل خطراً على الأمن العالمي»

الشارقة - اميمة ياسر -

حذرت روسيا من أن المختبرات البيولوجية الموجودة في أوكرانيا تشكل خطراً بيولوجياً على الأمن العالمي بأسره.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن آنا بوبوفا، رئيسة هيئة حماية المستهلك الفيدرالية الروسية، قولها إن المختبرات البيولوجية في أوكرانيا تشكل خطرًا بيولوجيا على العالم.

وأضاف بوبوفا: "ما تم الكشف عنه بفضل وجود المتخصصين من الجيش، يؤكد أن المختبرات الموجودة في تلك المناطق تشكل خطرًا بيولوجيا على الأمن العالمي"، مشيراً إلى أن التصريحات الأخيرة التي تزعم بأن كل هذا كان لصالح الشعب الأوكراني غير صحيحة على الإطلاق.

ومؤخراً، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تقديمها الدعم على مدى السنوات الـ20 الماضية لـ 46 مختبرا ومؤسسة صحية ومركز تشخيص أمراض في أوكرانيا، مضيفة أن التعاون تم تنفيذه لأغراض سلمية.