شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة روسية تقضي بسجن أمريكي 14 عامًا بتهمة الاتجار بالمخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية، أن محكمة روسية قضت، الخميس، بسجن موظف سابق في السفارة الأميركية 14 عاما بتهمة الاتجار في المخدرات.

وقالت الوكالة إن مارك فوغل احتجز في مطار شيريميتيفو بموسكو في أغسطس 2021 وبحوزته مخدرات. وأضافت أنه كان يعمل في السفارة ولكن وقت إلقاء القبض عليه كان يعمل في المدرسة الأنغلو أميركية بالمدينة.

وذكرت الوكالة أن فوغل أقر بأنه مذنب في تهم تهريب وتخزين ونقل وتصنيع ومعالجة المخدرات.

ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية على الفور على طلب للتعقيب.

وكانت قناة "سي.بي.إس نيوز" CBS News قد ذكرت في يناير أن فوغل أبلغ المحامين الذين زاروه أنه استخدم الماريغوانا لأسباب طبية بعد جراحة في العمود الفقري. ونقلت عنه القناة قوله إن الكمية التي كانت بحوزته عند اعتقاله كانت 17 غراما فحسب.