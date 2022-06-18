الكرملين يؤكد أن بوتين اجتمع مع رؤساء تحرير وسائل الإعلام والمراسلين العسكريين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن السكرتير الصحفي للكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين عقد اجتماعا مع رؤساء تحرير وسائل الإعلام والمراسلين العسكريين، خلال منتدى بطرسبورغ الدولي.



وقال بيسكوف: "تم الاجتماع مع ممثلي وسائل الإعلام، ولكن بشكل مختصر إلى حد ما بسبب حقيقة أن الجدول الزمني الكامل للرئيس، لسوء الحظ، بسبب البداية المتأخرة الناجمة عن الهجمات الإلكترونية، قد تغير. كان لا بد من اختصار الاجتماع قليلا، لأنه لا تزال هناك اجتماعات قادمة، اجتماع مع (عضو هيئة رئاسة البوسنة والهرسك عن الصرب ميلوراد) دوديك".

وأشار إلى أن الرئيس استقبل ممثلي وسائل الإعلام، ودارت محادثة قصيرة بينهم. وقال بيسكوف: "أجاب الرئيس على عدد من الأسئلة. بشكل منفصل، تحدث بالتفصيل مع بعض المراسلين الذين جاؤوا من الخطوط الأمامية".

ولفت السكرتير الصحفي إلى أن اجتماعا واسع النطاق مع رؤساء تحرير وسائل الإعلام الروسية سيعقد في وقت لاحق في موسكو "في غضون أسبوعين".

وتم تأجيل خطاب رئيس روسيا في منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي يوم 17 يونيو، لمدة ساعة، بسبب هجوم DDoS على قاعدة اعتماد المنتدى.