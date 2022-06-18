الرئيس الروسي: بلادنا مهتمة باستقرار أرمينيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في لقاء مع نظيره الأرمني فاهاغان خاتشوريان، أن روسيا تتفهم كل ما يحدث في أرمينيا وتهتم باستقرار الوضع هناك.



وقال: "نتفهم كل ما يحدث اليوم في أرمينيا وحولها.. نحن مصممون على تطوير علاقات الشراكة بيننا".

وأضاف: "نحن مهتمون بأن يكون الوضع في البلاد مستقرا ويضمن التنمية التقدمية".

وأشار بوتين إلى أن "أرمينيا حليف استراتيجي لروسيا التي تقدّر ذلك".

من جهته، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأسبوع الماضي، أن "هناك كثيرين ممن يريدون اختبار العلاقات بين روسيا وأرمينيا، لكن مثل هذه المحاولات محكوم عليها بالفشل".

وقال في لقاء له مع الرئيس الأرمني خاتشاتوريان، إن "فكرة التحالف هي فكرة مشتركة بين الدول، إلا أن ما يربطنا في الواقع هو روابط إنسانية، لا تنفصم منذ قرون، وذلك هو أفضل أساس لتنمية العلاقات بين الدول".