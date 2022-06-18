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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جنرال أوكراني كبير يكشف حجم الخسائر التي تكبدها جيش بلاده والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يونيو 2022
متابعات_الخليج 365
أكد جنرال أوكراني أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت حوالي 50% من أسلحتها الثقيلة خلال القتال.
وقال الجنرال الأوكراني، فولوديمير كاربينكو، خلال مقابلة أجراها مع مجلة "ناشيونال ديفينس" الأمريكية، إن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت حوالي 50% من أسلحتها الثقيلة خلال العملية الخاصة الروسية.
وأضاف: "أنا أتحدث فقط عن الأسلحة الثقيلة، نحن نتكبد خسائر في المعدات خلال الأعمال العدائية الفعلية بمقدار حوالي 30 إلى 40%، وأحيانا 50٪. وبذلك فقدنا قرابة 1300 عربة نقل مشاة، و400 دبابة و700 منظومة مدفعية"، علما بأن الجنرال يتولى قيادة الخدمات اللوجيستية للقوات البرية لأوكرانيا.