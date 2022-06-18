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لجنة الدوما تؤكد أن بوتين وضع حدا لمحاولات الغرب إلغاء روسيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يونيو 2022

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أكد ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الدوما الروسي، أن خطاب الرئيس فلاديمير بوتين في منتدى بطرسبرغ الاقتصادي، وضع حدا لمحاولات الغرب إلغاء روسيا وتمزيق اقتصادها.

 

وأضاف أن "الخطاب كان قويا وينطوي على أهداف وغايات واضحة لتنمية البلاد في ظل تعرضها لضغوط غير قانونية وعقوبات غير مسبوقة".

 

وتابع: "الكلمة المحورية التي قالها الرئيس بوتين هي "السيادة". هذا المفهوم لا يمكن تجزئته وإنما يتوجب حمايته في السياسة والاقتصاد".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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