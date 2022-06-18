توكاييف يؤكد أن كازاخستان لن تعترف باستقلال دونيتسك ولوغانسك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

اعتبر الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف أن حق الشعوب في تقرير المصير إذا تم تطبيقه في كل مكان، فإن أعداد الدول في العالم سيكون أكثر من 500 أو 600 دولة بدلا من 193 الآن.



وقال خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي إن بلاده تعتبر جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين أشباه دول ومن غير المرجح أن تعترف باستقلالهما.

وتابع: "نحن لا نعترف بتايوان أو كوسوفو أو أوسيتيا الجنوبية أو أبخازيا. ويبدو أن هذا المبدأ سنواصل تطبيقه على التجمعات شبه الحكومية، هذا هو الوصف الذي يمكن ان نطلقه على دونيتسك ولوغانسك".