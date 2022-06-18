شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شولتس يؤكد بأن التحدث مع بوتين ضروري للغاية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن ثقته في أن المفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضرورية، مشددا على أنه سيواصل الحفاظ على الاتصالات مع موسكو.



ونقلت وكالة "د ب أ" عن شولتس قوله يوم الجمعة: "التحدث مع بوتين ضروري للغاية.. سأواصل القيام بذلك، وكذلك الرئيس الفرنسي (إيمانويل ماكرون)."

وأشار شولتس إلى أن ألمانيا وعدت أوكرانيا مدافع هاوتزر وغيرها من الأسلحة. وأضاف "ستصل في الوقت المناسب"، دون تحديد الموعد. كما ذكر مرة أخرى أنه لا يمكن لأحد أن يملي شروط السلام على أوكرانيا.

وزار شولتس يوم الخميس، مع قادة فرنسا وإيطاليا ورومانيا، كييف، واجتمع مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.