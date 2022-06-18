شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة النواب: اتفاق الأعمال الزراعية للتنمية يدعم دخل الفلاح وزيادة الإنتاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة المقبلة، تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس الجمهورية رقم (203) لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي)، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2021.

وذكر تقرير اللجنة المشتركة عن لجنة الزراعة والري، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصاية والعلاقات الخارجية، عن أنه في إطار برامج التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تم تنفيذ العديد من البرامج التنموية للنهوض بمختلف القطاعات الإنتاجية، وقد جاء برنامج الوكالة الأمريكية لدعم التنمية الريفية المصرية في سياق السعي نحو إحداث نهضة تنموية بالقطاع الزراعي لتحسين الإنتاجية الزراعية وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية والحد من الفقر في المجتمعات الريفية وتنمية المهارات اللازمة لسوق العمل، بموجب اتفاقية منحة المساعدة بشأن "الأعمال الزراعية وزيادة الدخول (أرضي)"، والصادرة بمقتضى قرار رئيس جمهورية مصر العربية .

وأكدت اللجنة، أن الاتفاق يهدف إلى إتاحة تمويل لدعم منحة المساعدة بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية بنحو 4,500 مليون دولار أمريكي كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ليبلغ إجمالي منحة المساعدة بمقتضى الاتفاق المعروض نحو 77 مليون دولار أمريكي، وذلك للاستمرار في تحقيق أهداف منحة المساعدة المتمثلة في زيادة دخول صغار الزراع وإتاحة فرص عمل للقائمين على الأعمال الزراعية بما يسهم في تحقيق هدف النمو الاقتصادي الخاص " اقتصاد مصري أكثر تنافسية وشمولية"، وذلك من خلال زيادة إنتاجية صغار المزارعين، تقوية الروابط بين صغار المزارعين وقنوات السوق الخاصة بسلاسل القيمة، زيادة الصادرات ومبيعات الإنتاج المحلي من المحاصيل البستانية والمصنعة، تعزيز البيئة المواتية لسلاسل القيمة، وتحسين حالة التغذية للنساء والأطفال.

وأكدت اللجنة، أنه قد جاء التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة المقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية متوافقاً مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتأكيداً على نجاح وجدوى تنفيذ المراحل السابقة للاتفاق في زيادة دخول صغار المزارعين من خلال دمج أصحاب الحيازات الصغيرة في الأسواق العالمية البستانية، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة التي تحقق أقصى استفادة من وحدتى الأرض والمياه، وزيادة تنافسية الإنتاج الزراعي بالمجتمعات المستهدفة في صعيد مصر على المستويين المحلى والدولي، وفي ضوء ذلك، فإن اللجنة المشتركة توافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 203لسنة 2022.