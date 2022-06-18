شكرا لقرائتكم خبر عن غرق سفينة روسية خلال نقل أسلحة إلى جزيرة «سنيك» بصواريخ أوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مسؤول عسكري في وقت متأخر يوم الجمعة غرق سفينة روسية كانت تنقل أسلحة إلى جزيرة سنيك (الثعبان) المهمة استراتيجيا بعد إصابتها بصواريخ أوكرانية.

وفي وقت سابق يوم الجمعة، تضررت قاطرة تابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود، والتي تحمل اسم "فاسيلي بيك" بصواريخ مضادة للسفن قدمتها الدنمارك إلى أوكرانيا.

وقال الحاكم العسكري لأوديسا ماكسيم مارشينكو، في بيان بالفيديو على قناته على تليجرام "اتضح في وقت لاحق أنها غرقت".

ولا يمكن التأكد من هذا الزعم بشكل مستقل، كما لم يصدر أي تعليق عليه من الجانب الروسي.