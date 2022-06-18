شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كازاخستان : لن نعترف باستقلال دونيتسك ولوغانسك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتبر الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف أن حق الشعوب في تقرير المصير إذا تم تطبيقه في كل مكان، فإن أعداد الدول في العالم سيكون أكثر من 500 أو 600 دولة بدلا من 193 الآن.

وقال خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي إن بلاده تعتبر جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين أشباه دول ومن غير المرجح أن تعترف باستقلالهما.

وتابع: "نحن لا نعترف بتايوان أو كوسوفو أو أوسيتيا الجنوبية أو أبخازيا. ويبدو أن هذا المبدأ سنواصل تطبيقه على التجمعات شبه الحكومية، هذا هو الوصف الذي يمكن ان نطلقه على دونيتسك ولوغانسك".