شكرا لقرائتكم خبر عن 19 مليون دولار عرض للغداء مع «وارين بافيت» لصالح جمعية خيرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عرض شخص محظوظ وثري على الأرجح أكثر من 19 مليون دولار في مزاد أقيم عبر الإنترنت من أجل الفوز بغداء خاص مع رجل الأعمال الأمريكي الملياردير وارين بافيت جمعية خيرية في سان فرانسيسكو.

وبشكل كبير تجاوز العرض الفائز في المزاد الذي انتهى ليل الجمعة الرقم القياسي السابق البالغ 4.57 مليون دولار الذي دفعه المستثمر في مجال العملات المشفرة جاستن سان في مزاد مماثل في عام 2019. ولم يتم بعد الكشف عن هوية الفائز الجديد.

وستذهب عائدات المزاد إلى جلايد وهي جمعية غير ربحية بمدينة سان فرانسيسكو تقدم وجبات ومأوى وفحوصا للكشف عن الإيدز والتهاب الكبد الوبائي كما تقدم تدريبا لشغل الوظائف وبرامج للأطفال.

وقبل ذلك ساعد وارين بافيت البالغ من العمر 91 عاما ورئيس شركة بيركشاير هاثاواي ورئيسها التنفيذي، على جمع أكثر من 53.2 مليون دولار لصالح جميعة جلايد في 21 مزاد لتناول الغداء معه.

وبدأت المزادات في عام 2000 ولم يكن هناك مزاد في أي من عامي 2020 و2021 بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتعهد بافيت أيضا بالتبرع بكل ثروته تقريبا.