شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. استجواب «تيك توك» بسبب دعاية روسية مؤيدة للحرب والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - سأل أعضاء جمهوريون بمجلس الشيوخ الأميركي ،الجمعة، شو زي تشو الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك عن تقارير تفيد بأن موقع التواصل الاجتماعي سمح بمحتوى إعلامي وافقت عليه الدولة الروسية ومنع في الوقت نفسه مقاطع مصورة أخرى

وجاء في رسالة بعث بها هؤلاء الأعضاء إلى الرئيس التنفيذي لتيك توك "تشير التقارير الأخيرة إلى أن تيك توك ... سمحت لوسائل الإعلام الحكومية الروسية بإغراق المنصة بالدعاية الخطيرة المؤيدة للحرب. لا ينبغي لأي شركة أن تجد نفسها في موقف تضخيم أكاذيب الكرملين، التي تغذي الدعم الشعبي للحرب التي اختارتها روسيا في أوكرانيا".

وكتب الأعضاء أنهم "قلقون للغاية" من أن تيك توك "تمكنت من نشر الدعاية المؤيدة للحرب للجمهور الروسي، الأمر الذي يهدد بزيادة الخسائر البشرية المدمرة بالفعل لكل من الأوكرانيين والروس."

ولم ترد السفارة الروسية في واشنطن على الفور على طلبات التعليق. وقالت تيك توك في بيان لرويترز إن الشركة تتطلع لمواصلة التواصل مع الأعضاء بشأن هذه القضايا والإجابة على أسئلتهم.

وكانت رويترز قد ذكرت في مارس أن تطبيق تيك توك المملوك للصين قال إنه سيعلق البث المباشر وتحميل مقاطع الفيديو على منصته في روسيا في الوقت الذي يراجع فيه الآثار المترتبة على قانون الإعلام الجديد الذي وقعه الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال أعضاء مجلس الشيوخ إن تيك توك فشلت "في تطبيق هذه السياسة".