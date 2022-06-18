العمل تصدر توضيحاً بشأن فتح باب التقديم على المنح

الوزارة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، أنها "تنفي فتح باب التقديم على أي منحة، وتحذر من وجود صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تنتحل اسمها وصفتها وتنشر معلومات واخبارا كاذبة".

ودعت الوزارة، بحسب البيان، المواطنين الى "تلقي الاخبار والمعلومات من مصادر الوزارة المعتمدة المتمثلة بموقعها الالكتروني وصفحتها الرسمية الموثقة في صفحات التواصل الاجتماعي".

