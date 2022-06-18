التونسية أنس جابر تصعد إلى نصف نهائي بطولة برلين للتنس

وجاء فوز أنس على ساسنوفيتش، المصنفة 38 عالميا، بعدما قلبت تأخرها بمجموعة دون رد إلى فوز بمجموعتين لواحد بواقع 6-7، و6-2، و6-2، في مباراة استغرقت ساعة واحدة و56 دقيقة.

وتلتقي أنس، المرشحة الأولى للقب، في الدور المقبل مع الأمريكية كوكو جوف، المصنفة 13 عالميا، التي تأهلت على حساب التشيكية كارولينا بليسكوفا (7-5 و6-4).

وتجمع المباراة الثانية في الدور نصف النهائي بين المرشحة الثانية للقب، اليونانية ماريا سكاري والسويسرية بيلندا بنشيتش.