انت الان تتابع خبر واتساب يضيف ميزات جديدة للمكالمات الصوتية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف التطبيق لمستخدميه خيارات جديدة لخاصية المكالمات الصوتية الجماعية، بما في ذلك ”كتم الصوت“، و“مراسلة أعضاء محددين“ داخل مجموعة الدردشة، وذلك في تطبيق المراسلة على نظامي تشغيل ”أندرويد“ و“iOS“.ويسمح التحديث الجديد من ”واتساب“ للمستخدم بكتم صوت أي أعضاء آخرين أو إرسال رسالة إلى أحدهم أثناء البقاء نشطًا في المكالمة.

ويأتي التحديث الجديد بعد أيام فقط من توسيع ”واتساب“ للمكالمات الصوتية الجماعية لما يصل إلى 32 شخصًا من الحد السابق البالغ ثمانية أعضاء. وقدم تطبيق المراسلة الفورية واجهة جديدة لدعم القائمة الموسعة من الأعضاء في المكالمات الصوتية الجماعية.

وللحصول على خيار كتم صوت أو إرسال رسالة إلى أحد الأعضاء في المكالمة، يحتاج المستخدم إلى الضغط مع الاستمرار على ”بطاقة الاسم“ الخاصة بالعضو المعني، ثم ستظهر له قائمة منبثقة مع الخيارات المحددة.



وتعد القدرة على كتم صوت عضو ما عند الاتصال مفيدة بشكل خاص في حالة نسيان هذا الشخص كتم صوت نفسه. ومع ذلك، يمكن أيضًا إساءة استخدام الميزة لجعل المشارك صامتًا عمدًا أثناء المكالمة. ويمكن للمشارك إعادة صوت نفسه في أي وقت من خلال الضغط على زر ”إلغاء كتم الصوت“.

وبالإضافة إلى خيارات كتم صوت المشاركين في المكالمات الصوتية الجماعية ومراسلتهم، أضاف ”واتساب“ مؤشرًا لإبلاغ أعضاء المجموعة عندما ينضم المزيد من الأشخاص إلى المكالمات.